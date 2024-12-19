Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских дронов

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают атаковать территорию Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа беспилотник сбросил взрывные устройства. Были повреждены два жилых дома и пять легковых автомобилей.

В хуторе Бабка Валуйского округа БПЛА атаковал легковой автомобиль.

В поселке Пятницкое Волоконовского района в результате детонации дрона получила повреждение кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия.

Гладков отметил, что последствия атак беспилотников уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

19 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата.

Ранее назван дешевый способ борьбы с дронами.