Трамп обвинил Байдена в краже передаваемых Украине средств

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, направляемых Украине. Об этом республиканец написал в социальной сети Truth Social.

Трамп опубликовал на своей странице в соцсети картинку, на которой отмечены пункты экономического курса Байдена, получившего название «байденомика».

Республиканец рассказал, что «байденомика» работает следующим образом: американцы платят налоги, Байден отправляет их на Украину; украинцы передают эти средства Хантеру Байдену, тот возвращает деньги отцу, за этим следует помилование сына.

В апреле 2014 года сын Байдена вступил в совет директоров украинской газодобывающей группы Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции: якобы Хантер за вознаграждение мог организовать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США.

В начале декабря Байден подписал указ о помиловании Хантера. Оно касается периода с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и двух судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США нашли причину отправить Байдена в тюрьму.