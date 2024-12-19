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Военный аналитик рассказал о дальнейших действиях ВСУ

Военный аналитик Полетаев заявил о знаках подготовки ВСУ к новому наступлению

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новое наступление. Об этом заявил военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что наступление украинской стороны вряд ли произойдет в Курской области. В подобной ситуации ВСУ не получится сделать нападение неожиданным для российского командования.

Предыдущая операция Украины в Курской области показала, что украинская сторона может скрытно перебрасывать войска и проводить атаки внезапно, добавил аналитик. Это затрудняет дальнейшее прогнозирование точного направления следующего наступления, добавил Полетаев.

Накануне военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вести подготовку к контрудару в Курской области, чтобы сохранить поддержку от США.

До этого военкор Юрий Подоляка заявил, что украинская армия готовит в Курской области «удар последней надежды». По его словам, несмотря на успешные атаки ВС РФ, из-за опасности, которую может представлять готовящийся удар украинской стороны, наблюдается затишье.

Ранее премьер Словакии раскрыл, чем закончится конфликт для Украины.

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