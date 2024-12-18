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Полковник раскрыл, каким будет «удар последней надежды» ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВСУ готовят контрудар под Курском ради поддержки от Трампа

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вести подготовку к контрудару в Курской области, чтобы сохранить поддержку от США. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что возможен контрудар, не контрнаступление, не будем путать. Контрудар, который должен показать, во-первых, что вроде бы ВСУ еще живы. Во-вторых, дестабилизировать фон, хотя бы на неделю-полторы, чтобы добиться решения [Дональда] Трампа по поддержке ВСУ», — сказал Матвийчук.

Эксперт считает, что позиции украинских войск в Курской области ослабли, что может помешать планам Владимира Зеленского создать видимость присутствия в российском регионе. У ВС РФ есть все средства, чтобы отразить атаку ВСУ, указал полковник.

До этого военкор Юрий Подоляка заявил, что украинская армия готовит в Курской области «удар последней надежды». По его словам, несмотря на успешные атаки ВС РФ, из-за опасности, которую может представлять готовящийся удар украинской стороны, наблюдается затишье.

Ранее премьер Словакии раскрыл, чем закончится конфликт для Украины.

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