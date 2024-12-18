Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла шанс оставить город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) без потерь. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, вина за этим украинским командованием, которое решило пожертвовать бойцами ради того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог «покрасоваться громкими словами и потешить западную публику заявлениями об очередной «фортецi» (крепости. — прим. ред.)».

Чиновник отметил, что до полного окружения Курахово силами РФ остается несколько километров.

Рогов также сообщил, что ВС РФ зачистили котел, в который попали подразделения группировки украинской армии южнее Курахово. По его словам, одни бойцы ВСУ сдались в плен, а другие пытались отстреливаться и сбежать.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 км от столицы региона Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, захват этого населенного пункта позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».