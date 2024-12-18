Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике личный состав с Харьковского направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По его словам, ВСУ пытаются удержать оборону на этом направлении. Украинское командование также перебрасывает туда технику и вооружение.

16 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском.

Американское агентство Reuters писало, что взятие под контроль Россией Красноармейска, важного логистического центра ВСУ, станет одной из самых значительных потерь для Украины за последнее время.

Reuters отмечало, что этот населенный пункт важен из-за наличия шахты, являющейся единственным источником коксующегося угля для некогда процветающей сталелитейной отрасли Украины.

Ранее на Украине сообщили о смене ВСУ командующего обороной Покровска.