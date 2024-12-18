Генсек НАТО сообщил о планах по закупке оружия украинского производства

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что альянс в будущем может не только поставлять оружие Украине, но и закупать его у нее. Об этом он сообщил перед мини-саммитом в своей резиденции с лидерами ряда государств — членов НАТО, передает РИА Новости.

Он рассказал, что Организация Североатлантического договора обсуждает разные вопросы, касающиеся Украины, в том числе ее экономику.

«У нас есть инициативы по закупке оружия у Украины. У вашей огромной военной промышленности, поскольку нам нужно не только оружие для Украины, но и деньги для нее», — сказал Рютте Зеленскому.

18 декабря генеральный секретарь НАТО сообщил, что командование альянса по координации помощи Украине заработало в Германии.

До этого агентство Reuters сообщало, что это решение сделает «более активной роль НАТО в войне», не требуя от альянса направления в зону конфликта своих солдат.

Ранее в Белом доме заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решать команда Трампа.