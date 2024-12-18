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В НАТО сообщили, что в ФРГ заработало командование по координации помощи Украине

Генсек НАТО Рютте: в ФРГ заработало командование по координации помощи Украине

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что командование альянса по координации помощи Украине заработало в Германии. Его слова приводит РИА Новости.

«Командование НАТО по оказанию помощи Украине и подготовке уже запущено и работает», — сообщил он.

Также сообщалось, что неформальная встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и глав ряда других стран с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Украине запланирована на вечер среды в Брюсселе.

Специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявлял, что решение о перспективах вступления Украины в НАТО будет зависеть от администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. По словам Карпентера, в настоящий момент в Североатлантическом альянсе нет консенсуса о возможности официального приглашения Украины в блок.

Ранее Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО.

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