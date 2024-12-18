Российские войска начали зачистку от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Константинопольского на Кураховском направлении в западной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На Кураховском направлении наши войска проводят зачистку села Константинопольское, что южнее Курахово, от украинских боевиков», — рассказал собеседник агентства.

Рогов добавил, что российские бойцы продвинулись юго-западнее Зеленовки к трассе, по которой идет снабжение группировки ВСУ в Курахово. Кроме того, Вооруженные силы РФ форсировали реку Мокрые Ялы, после чего подошли к окраине села Сторожевое. Собеседник агентства пояснил, что этот населенный пункт находится южнее Великой Новоселки, там оборудован крупный командный и логистический пункт украинской армии.

Рогов также сообщил, что группировка ВСУ потеряла шанс оставить город Курахово без потерь. По его словам, вина за это лежит на украинском командовании, которое решило пожертвовать бойцами ради того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог «покрасоваться громкими словами и потешить западную публику».

Ранее стало известно о непрекращающемся наступлении российской армии в зоне СВО.