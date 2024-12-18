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В Харьковской ВГА заявили о расширении зоны контроля в направлении Купянска

Ганчев: зона контроля в Харьковской области расширяется в направлении Купянска

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глава российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил в беседе с ТАСС, что подразделения Вооруженных сил России продолжают расширять плацдарм в районе реки Оскол.

«Зона нашего контроля постепенно расширяется вдоль линии реки Оскол и в направлении самого Купянска», — рассказал чиновник.

18 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска отбросили подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно на пять километров от населенного пункта Табаевка Харьковской области.

Он добавил, что в результате операции оперативно-тактическая обстановка для украинской армии значительно ухудшилась. По его словам, позиции ВСУ на севере Табаевки теперь «находятся в низине», а российские войска при этом контролируют стратегические высоты на востоке и западе населенного пункта.

14 декабря Марочко отмечал продвижение под Купянском.

Ранее украинский журналист предрек ВСУ тотальное дезертирство в 2025 году.

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