В Вооруженных силах Украины наблюдается ухудшение ситуации, связанное с самовольным оставлением военных частей и дезертирством. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского журналиста Владимира Бойко.

В качестве примера он привел случай, произошедший на позициях ВСУ в районе Курахово, о котором ему сообщил командир одного из батальонов.

«Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона — так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация — повсеместно», — написал журналист.

Бойко также сообщил, что «фортификационные сооружения остаются пустыми», и их заняли российские военные. Он привел данные, согласно которым в ноябре 2024 года по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление части и дезертирство) было открыто около 19 тысяч уголовных дел. На основе этой информации журналист сделал вывод, что в 2025 году украинская армия может «просто рассыпаться».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали бежать со своих позиций, расположенных в районе города Сватово Луганской народной республики. По его словам, бойцы оставляют свои позиции самовольно, однако продолжают оказывать сопротивление на данной территории.

Ранее в Британии заявили о скором крахе украинской армии в ДНР и Харьковской области.