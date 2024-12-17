Небензя заявил, что Россия не примет предложения о заморозке украинского конфликта

Москву не устроят предложения о заморозке конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, передает ТАСС.

«Хотели бы вновь напомнить о том, что никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили», — обратился он к участникам заседания.

Небензя подчеркнул, что Россия учитывает опыт Минских соглашений, и цель заморозки конфликта состоит в предоставлении Киеву «передышки на поле боя, чтобы зализать рану».

Кроме того, он добавил, что Москва не допустит какой-либо роли Североатлантического альянса в урегулировании украинского конфликта.

12 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия готова вести переговоры с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, однако не думает, что Вашингтон внезапно отойдет от антироссийского курса в своей политике, которой придерживался последние годы. Он напомнил, что о готовности России к переговорам неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в Европе захотели посоревноваться с Трампом в мирном урегулировании на Украине.