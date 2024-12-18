Германия готова отправить миротворцев на Украину при достижении перемирия

Германия готова направить свои миротворческие силы на Украину при условии достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, при этом обе стороны должны согласиться на такой шаг. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передает агентство Reuters.

Писториус подчеркнул, что сейчас преждевременно обсуждать какие-либо формы военного присутствия на Украине, так как активные мирные переговоры пока отсутствуют.

«В случае достижения перемирия западному сообществу, нашим партнерам по НАТО, а также, возможно, ООН и Евросоюзу предстоит обсудить, как можно обеспечить мир и соблюдение этого перемирия. И, конечно, Германия как крупнейшая экономика Европы может сыграть важную роль в этом процессе», — отметил он.

16 декабря глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на прошедшем заседании не обсуждали идею об отправке миротворческой миссии на Украину после завершения конфликта.

До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия отвергнет схемы заморозки конфликта на Украине.