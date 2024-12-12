Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину

Среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, Евросоюз может создать коалицию из 5-8 стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Киевом и «очень решительно настроены действовать».

Как пишет Reuters, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят вопрос отправки войск на Украину во время встречи в четверг. В то же время отмечается, что Польша не входит в число стран, которые намерены задействовать свой военный контингент на территории соседней республики.

По данным издания, Британия и Франция уже обсуждали возможность отправки солдат на Украину. Кроме того, Киев затрагивал этот вопрос со странами Балтии и Скандинавии, говорится в тексте.

До этого украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.

Ранее в Госдуме отвергли призывы к рождественскому перемирию.