Группировка российских войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах различных населенных пунктов Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, а также в Ивановке, Торском и Тернах в ДНР. Кроме того, бои шли и в Новоегоровке в ЛНР.

Российские войска в ходе боев также отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих.

Среди прочего Вооруженные силы России уничтожили боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, а также бронетранспортер Rosomak польского производства. Помимо этого были ликвидированы два пикапа, 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

До этого сообщалось, что оборону ВСУ на одном из участков фронта в Курахово проломили бойцы гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск. Командир батальона рассказал, что центральное здание мотострелки штурмовали почти сутки, а территорию элеватора — порядка десяти дней.

Ранее российский военкор заявил, что ВСУ готовят «удар последней надежды» в Курской области.