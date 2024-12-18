Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы группировки «Запад» нанесли поражение трем бригадам ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 540 бойцов в зоне ответственности войск «Запад»

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Группировка российских войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах различных населенных пунктов Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, а также в Ивановке, Торском и Тернах в ДНР. Кроме того, бои шли и в Новоегоровке в ЛНР.

Российские войска в ходе боев также отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих.

Среди прочего Вооруженные силы России уничтожили боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, а также бронетранспортер Rosomak польского производства. Помимо этого были ликвидированы два пикапа, 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

До этого сообщалось, что оборону ВСУ на одном из участков фронта в Курахово проломили бойцы гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск. Командир батальона рассказал, что центральное здание мотострелки штурмовали почти сутки, а территорию элеватора — порядка десяти дней.

Ранее российский военкор заявил, что ВСУ готовят «удар последней надежды» в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами