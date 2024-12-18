Подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Трудовое Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Силы РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское ДНР.

В ходе этих боев ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и склад с боеприпасами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Анновку в ДНР, за день до этого — населенный пункт Елизаветовка.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий, Украина контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и примерно 25-30% Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.