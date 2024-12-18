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Российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ уничтожили бронетранспортер «Rosomak» польского производства

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» впервые уничтожили бронетранспортер «Rosomak» польского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, солдаты российской армии улучшили тактическое положение и нанесли поражение технике и бойцам ВСУ, а также отразили две штурмовых атаки.

«Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер «Rosomak» польского производства», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, украинская сторона в ходе боевых действий потеряла гаубицы производства США, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

До этого стало известно, что российские средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника за сутки. Информации о повреждениях в результате атаки ВСУ не сообщалось.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Старые Терны.

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