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В Минобороны отчитались об уничтожении украинских БПЛА в трех регионах РФ

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили четыре БПЛА Украины в трех областях РФ

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что системы ПВО сбили два беспилотника над территорией Белгородской области и по одному дрону — над территориями Брянской и Курской областей.

Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 49 беспилотников самолетного типа.

16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что российские средства ПВО сбили в текущем году свыше 27 тысяч украинских беспилотников.

14 декабря сообщалось, что Белгородскую область атаковали 37 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, за этот год 380 граждан региона, которые пострадали в результате украинских атак, были отправлены для оказания медицинской помощи в Москву и Московскую область.

Ранее был назван дешевый способ борьбы с дронами.

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