Командование Вооруженных сил Украины приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях в ДНР. Об этом сообщает «Страна.ua».

Вместо генерала Александра Луценко на указанную должность будет назначен Александр Тарнавский.

Известно, что Тарнавский руководил контрнаступлением украинских войск летом 2023 года на южном участке фронта. Достичь поставленных целей ВСУ тогда не смогли.

В свою очередь генерала Луценко критиковали за развал управления частями ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях.

12 декабря британская газета The Guardian со ссылкой на военного представителя Украины Назара Волошина писала, что Вооруженные силы России уничтожили две позиции украинских подразделений вблизи Покровска, еще одну позицию ВСУ «потеряли».

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сырский заявил, что бои на Покровском направлении носят исключительно жестокий характер.

Ранее Forbes заявил о возможном прорыве ВС РФ на юге Покровска.