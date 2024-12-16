Белоусов назвал число сбитых за год в России беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в 2024 году более 27 тысяч беспилотников. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании российского оборонного ведомства, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.

Министр указал на необходимость нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов. Он посоветовал учесть положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы при построении систем в других регионах.

По словам Белоусова, в ходе спецоперации российские средства ПВО в целом показали высокую эффективность.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, проходит расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО.