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Назван дешевый способ борьбы с дронами

Эксперт Федутинов назвал лазерное оружие дешевым способом борьбы с дронами

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Inna Varenytsia/REUTERS

Применение легких дронов побуждает разработчиков искать более экономичные методы их нейтрализации, включая разработку лазерного и электромагнитного оружия. Об этом заявил РИА Новости российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Он прокомментировал успешные испытания системы противодействия дронам на основе электромагнитного излучения, разработанной в Белоруссии на предприятии «Научно-технический центр «ЛЭМТ».

По словам Федутинова, использование комплексов ПВО, предназначенных для борьбы с большой авиацией, для нейтрализации дешевых беспилотников является слишком затратным решением. Вместо этого целесообразно применять альтернативные средства, такие как электромагнитные и лазерные системы, стоимость использования которых существенно ниже.

Эксперт отметил, что дроны, даже легкого класса, могут представлять серьезную угрозу для военных и гражданских объектов, и надежное прикрытие таких объектов с помощью традиционных систем ПВО и РЭБ невозможно. Он подчеркнул, что для эффективной борьбы с беспилотниками необходимы интегрированные системы, которые объединяют различные методы их обнаружения и уничтожения. Разработки «ЛЭМТ» могут стать хорошим дополнением к существующим средствам борьбы с дронами, особенно с теми, которые не поддаются воздействию РЭБ или являются сложными целями для кинетического оружия.

16 декабря командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что Украина является пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием, которое способно сбивать в том числе самолеты.

Ранее американцев попросили не стрелять в летающие объекты.

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