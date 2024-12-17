Средства ПВО за сутки сбили почти 50 дронов ВСУ и снаряд HIMARS

За прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили почти 50 украинских беспилотников и сбили одну ракету РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в 2024 году более 27 тысяч беспилотников.

Глава МО указал на необходимость нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов. Он посоветовал учесть положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы при построении систем в других регионах.

По словам Белоусова, в ходе спецоперации российская противовоздушная оборона в целом показала высокую эффективность.

Ранее Путин поручил нарастить производство робототехники и беспилотников для армии.