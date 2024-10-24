Путин объяснил сокращение танковых потерь ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали терять меньше танков, потому что стали меньше их применять. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани, передает ТАСС.

Президент выразил мнение, что в ходе вторжения в Курскую область ВСУ потеряли на приблизительно на 100 танков меньше, чем в 2023 году, «потому что их просто меньше стало у украинской армии».

«В прошлом году во время контрнаступления потеряли, по-моему, боюсь соврать, 18 тыс. техники, сейчас — больше почти на тысячу», — заявил российский лидер.

По данным Министерства обороны России, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 16,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и 27,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в США назвали число потерянных Украиной танков Leopard.