В деле Тимура Иванова появился арестованный Rolls-Royce

Элитный автомобиль Rolls-Royce был арестован в рамках расследования дела бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Речь идет о машине модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такую модель стартует от 10 млн рублей.

Согласно онлайн-сервисам проверки авто, Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле экс-замминистра, принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». Там же говорится, что в октябре на это транспортное средство был наложен арест — запрет на регистрационные действия по постановлению судьи Басманного суда Москвы.

В судебных материалах также сказано, что на данную компанию, учредителем которой, по информации сервиса «БИР-Аналитик», являлся Станислав Кузнецов, предположительно, водитель семьи Иванова, были оформлены автомобили.

17 декабря Басманный суд продлил Иванову арест до 23 марта. Судебное заседание проводилось по делу о получении Ивановым взяток, растрате более 200 млн рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 млрд рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц».

В тот же день сообщалось, что Басманный суд арестовал 23 автомобиля, принадлежавших Иванову и его родственникам.

Иванов занимал пост заместителя Минобороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее стало известно, как Тимур Иванов скрывал похищенные деньги.