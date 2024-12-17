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Московский суд арестовал десятки автомобилей и катер, принадлежавшие Тимуру Иванову

Суд в Москве арестовал 23 автомобиля, принадлежавших Иванову и его родственникам

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Максим Блинов/РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, принадлежавших бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и его родственникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, среди арестованных машин — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.

Кроме того, суд арестовал катер обвиняемого в коррупции Иванова. Его стоимость оценивается в 5 млн рублей.

Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.

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