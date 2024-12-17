Тимур Иванов остался в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову арест до 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Иванову Тимуру Вадимовичу до 23 марта», — огласил решение судья Тимур Вахромеев.

Заседание проводилось по делу о получении Ивановым взяток, растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц».

До этого Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, принадлежавших Тимуру Иванову и его родственникам.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.