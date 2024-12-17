В США официально опровергли свое участие в убийстве генерала Кириллова

Соединенные Штаты не причастны к убийству начальника войск РХБЗ ВС России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление представителя американского государственного департамента Мэттью Миллера.

«Могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», — заявил Миллер.

До этого РИА Новости со ссылкой на AFP сообщило, что в Соединенных Штатах отрицают участие Вашингтона.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.