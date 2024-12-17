В США открестились от убийства генерала Кириллова

Официальные лица Соединенных Штатов утверждают, что не помогали в убийстве генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на AFP.

«США не знали об операции заранее, и мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — заявил высокопоставленный американский чиновник в ответ на вопрос о причастности Вашингтона к покушению.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.