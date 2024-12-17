Испания впервые за 10 лет увеличит численность армии

Правительство Испании увеличит численность личного состава армии впервые за более чем 10 лет. Об этом сообщила газета El Pais.

Как сообщает издание, правительство завершает процесс подготовки королевского декрета о количестве генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках. Ожидается, что документы позволят увеличить численность военнослужащих на 7,5 тысячи человек в период с 2025 по 2029 год.

В течение следующих 10 лет испанские власти намерены увеличить количество военных на 20 тысяч человек, чтобы достичь показателя в 140 тысяч. Это число является предельным, установленным законом «О военной карьере» 2007 года.



close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Данное решение связано с необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, включая международные миссии, защиту космических объектов, гражданскую оборону в случае стихийных бедствий.

16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих.

С 1 декабря, после вступления указа в силу, армия России обогнала Вооруженные силы Индии и США и стала второй по численности.

Ранее названа третья по величине армия НАТО.