Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил

Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Указ от 16 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин также поручил выделить из федерального бюджета необходимые средства для реализации данного указа. Он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

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В предыдущий раз штатная численность армии РФ была увеличена в декабре 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Тогда в Минобороны России назвали дополнительное наращивание боевого состава реакцией на «агрессивную деятельность блока НАТО» и заявили, что увеличение численности будет проходить поэтапно за счёт контрактников, при этом мобилизация не планируется.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о росте потенциала экономики РФ по обеспечению армии. Он отметил, что следствием завершения СВО должно стать построение новой архитектуры безопасности на континенте.

Ранее Путин отметил успех российской армии в Донбассе.