Власти Сирии реорганизуют министерство обороны

Новые власти Сирии планируют реорганизовать министерство обороны республики. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera глава переходного правительства страны Мухаммед аль-Башир.

«Министерство обороны будет реструктурировано путем включения революционеров и дезертировавших офицеров свергнутого режима», — сказал он.

14 декабря стало известно, что минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Силы, свергнувшие президента Башара Асада, также планируют расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет и действовать под эгидой единого правительства.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

Ранее Асад впервые прокомментировал свое бегство из Сирии.