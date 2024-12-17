Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

В Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошли взрывы, сообщает украинское издание «Новости.Live».

«Взрывы в Киеве», — говорится в сообщении издания.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в украинской столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Херсоне, подконтрольном Киеву, произошли взрывы.

Также глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщал, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине частях Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки по РФ с использованием ракет ATACMS.