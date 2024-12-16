В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине частях Запорожской области. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки был нанесен 201 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. В ночь на 16 декабря в регионе объявлялась воздушная тревога.

До этого стало известно, что взрывы произошли в городе Черкассы в Черкасской области и Хмельницкой области Украины.

Накануне сообщалось, что одна из железнодорожных станций, расположенных в подконтрольной украинским властям части Херсонской области, получила повреждения в результате атаки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки по РФ с использованием ракет ATACMS.