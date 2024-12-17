Украинский военный рассказал о мародерстве в Курской области

Взятый в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что, будучи осужденным за мародерство, был отправлен в Курскую область. Его слова приводит ТАСС.

«Нас с моим этапом прибыло около 50 человек. Вся моя пятая рота. Всех собрали в два автобуса и с вещами отправили в Курскую область», — рассказал боец в видео, распространенном Минобороны РФ.

По его словам, украинское командование отдало приказ «особо не церемониться» с гражданским населением, при необходимости открывать по нему огонь.

Военный также рассказал, что, если выпадала возможность мародерства, он с сослуживцами в жилых домах вел поиск продуктов и ценных вещей.

В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащий ранее был осужден на длительный срок лишения свободы за мародерство.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа.

Ранее военные ВСУ в Курской области признались в мрачных настроениях.