Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военный рассказал о мародерстве в Курской области

В Курскую область отправили осужденного за мародерство военнослужащего ВСУ

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Взятый в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что, будучи осужденным за мародерство, был отправлен в Курскую область. Его слова приводит ТАСС.

«Нас с моим этапом прибыло около 50 человек. Вся моя пятая рота. Всех собрали в два автобуса и с вещами отправили в Курскую область», — рассказал боец в видео, распространенном Минобороны РФ.

По его словам, украинское командование отдало приказ «особо не церемониться» с гражданским населением, при необходимости открывать по нему огонь.

Военный также рассказал, что, если выпадала возможность мародерства, он с сослуживцами в жилых домах вел поиск продуктов и ценных вещей.

В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащий ранее был осужден на длительный срок лишения свободы за мародерство.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа.

Ранее военные ВСУ в Курской области признались в мрачных настроениях.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами