Вооруженные силы Украины в Курской области перешли к оборонительным действиям, и ситуация становится все более мрачной. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на рассказы украинских военных.

По словам одного из бойцов, российские войска имеют значительное преимущество как в численности личного состава, так и в вооружении и военной технике. Украина уже утратила около половины тех территорий, которые ранее находились под ее контролем.

Проблемы начались после того, как в конце сентября Киев решил заменить свои элитные части на менее опытные, что, по мнению источника, стало ошибкой. В результате российские силы начали наступление как на восточном, так и на западном фланге.

«Все подразделения в Курске перешли к обороне», — прокомментировал один из офицеров.

Несмотря на ухудшающиеся условия, украинские бойцы продолжают держаться на позициях.

«Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы», — перечислил 33-летний офицер 95-й десантно-штурмовой бригады Руслан Мокрицкий.

Накануне сообщалось, что за сутки украинские войска потеряли до 540 солдат в Курской области.

Ранее Путин назвал нападение на Курскую область преступлением против народа России.