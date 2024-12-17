Оборону Вооруженных сил Украины на одном из участков фронта в Курахово проломили бойцы гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские мотострелки в ходе решительных действий продвинулись вперед и закрепились на новых позициях за считанные дни, отметили в ведомстве.

Командир батальона гвардейской бригады добавил, что центральное здание мотострелки штурмовали почти сутки, а территорию элеватора — порядка десяти дней, поскольку на ней расположены склады и технические сооружения.

15 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что попавшие в кураховский котел солдаты ВСУ смогут сохранить жизнь только сдавшись. По его словам, до полного окружения группа ВСУ не менее восьми раз запрашивала разрешение отступить, но командование им отказывало.

Город Курахово расположен на западе Донецкой народной республики в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, захват этого населенного пункта позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее стало известно о непрекращающемся наступлении российской армии.