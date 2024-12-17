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В Вашингтоне не нашли угрозы в дронах, замеченных в небе над рядом штатов США

Кирби: замеченные в небе США беспилотники не несут угрозы

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Власти Соединенных Штатов не считают угрозой беспилотники, замеченные в воздушном пространстве штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, сообщает ТАСС.

По его словам, случаи наблюдения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) включают в себя сочетание законных коммерческих и любительских беспилотников и дронов, принадлежащих правоохранительным органам. Кроме того, за БПЛА ошибочно принимались самолеты, вертолеты и даже звезды. Кирби подчеркнул, что не имеется никаких угроз национальной или общественной безопасности.

16 декабря сообщалось, что в воздушном пространстве американского штата Огайо, рядом с военной базой, где размещается командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория военно-воздушных сил, были замечены неизвестные беспилотники. В связи с этим воздушное пространство было временно закрыто.

15 декабря губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Он признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной. Трамп отметил, что такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.

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