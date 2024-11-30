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Военный эксперт заявил о бегстве ВСУ с позиций у Сватова в ЛНР

Марочко: солдаты ВСУ начали бежать со своих позиций у Сватова в ЛНР

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали бежать со своих позиций, расположенных в районе города Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Юго-западнее Сватова также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия», — заявил он.

По словам военного эксперта, действия бойцов больше похожи на бегство или самовольное оставление позиций. Он добавил, что ВСУ оказывают сопротивление на данной территории.

До этого Марочко сообщил, что бойцы ВСУ безуспешно пытаются сдержать наступление российской армии у Стельмаховки в ЛНР. По его словам, фронт в районе этого населенного пункта характеризуется как стабильный, поэтому интенсивность боевых действий здесь средняя.

30 ноября стало известно, что ВС РФ расширили зону контроля у Новомлынска в Харьковской области.

Ранее ВС России ударили по складам ВСУ в Хмельницком.

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