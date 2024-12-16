Европейская страна решила отправить на помощь Украине двух военных

Черногория планирует отправить как минимум двух военных для участия в инициативе НАТО по поддержке Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU) в Германии, заявил премьер-министр Черногории Милойко Спаич на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Его слова опубликованы на сайте Североатлантического альянса.

Он отметил, что Подгорица оказывает поддержку Киеву и уверена, что окончательной гарантией безопасности для Украины станет ее вступление в НАТО.

NSATU — это инициатива НАТО, направленная на улучшение и интеграцию Вооруженных сил Украины в соответствии с военными стандартами альянса. Программа включает в себя комплекс мер по оснащению, обучению и поддержке украинской армии, а также создание нового командования в Германии для координации интеграции украинских войск.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц на заседании бундестага подчеркнул, что немецкие власти не будут помогать Украине в ущерб безопасности Германии.

Ранее Дональд Трамп рассказал о прогрессе в вопросе завершения конфликта на Украине.