Минобороны РФ назвало военный бюджет США на 2024 год

По оценкам Министерства обороны России, военный бюджет Соединенных Штатов на 2024 год составляет $909,5 млрд. Эта информация представлена в слайдах к докладу министра обороны РФ на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства, передает ТАСС.

В материалах указаны военные бюджеты ключевых государств Североатлантического альянса: так, бюджет США составляет $909,5 млрд, Германии — $97 млрд, Великобритании — $82 млрд, а Франции — $63 млрд.

16 декабря в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принял участие президент России, представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Несколькими днями ранее генеральный инспектор бундесвера Кристен Бройер заявил, что Германии нужно около шести лет, чтобы улучшить боеспособность армии и вести эффективную оборону.

А в начале месяца глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер оценил стоимость модернизации Бундесвера (ВС ФРГ) в €350-€400 млрд, из которых в бюджете не хватает до €300 млрд.

Ранее глава Минобороны получил новую должность.