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Глава Минобороны Белоусов получил новую должность

Глава МО Белоусов назначен председателем набсовета Военно-строительной компании

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пятилетний срок, согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Полномочия предыдущего министра обороны Сергея Шойгу в должности председателя наблюдательного совета были прекращены досрочно.

3 декабря сообщалось, что общая сумма исков министерства обороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании за 11 месяцев 2024 года превысила 19,2 млрд рублей, что в 45 раз больше, чем за весь 2023 год.

В прошлом месяце Минобороны подало 51 иск в суд против ВСК на сумму 5,430 млрд рублей. В этом году наибольшее количество исков было подано в августе — всего 73 обращения. В сентябре и октябре ведомство еще 38 и 5 раз обращалось в суд против компании.

Судебные разбирательства между министерством обороны и ВСК, которая является ее структурным подразделением, касаются вопросов завышения стоимости работ по государственному контракту. Министерство требует выплаты неустоек по государственным контрактам, а также взыскания сумм, на которые были завышены работы, и погашения задолженности.

Ранее Белоусов потребовал повысить уровень тактической медицины.

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