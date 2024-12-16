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Путин сравнил ударные комплексы России и США

Путин: РФ создала более современные, чем у США, ударные комплексы

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Россия создала более современные и мощные ударные комплексы, чем сегодня есть у США. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, трансляция выступления ведется на официальном сайте Кремля.

По его словам, во времена СССР у американской стороны были комплексы средней дальности не только наземного, но и морского и воздушного базирования, которых не было в арсенале Москвы.

«В наше время, в российское уже, мы создали гораздо более современные, чем у США, комплексы морского базирования», — заявил он.

По словам российского лидера, к современным системам относятся гиперзвуковые комплексы, а также ракеты «Циркон» и «Калибр». Путин отметил, что новейший комплекс «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, поскольку его мощность сопоставима с применением ядерного оружия.

В ходе этого же выступления Путин заявил, что ситуация на поле боя в зоне СВО не изменится для украинской стороны, даже если на Украине снизят мобилизационный возраст до 14 лет, как это было в гитлеровской Германии.

Ранее Путин предрек бегство властей Украины за границу.

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