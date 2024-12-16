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Путин заявил, что ВСУ на поле боя не поможет даже аналог «гитлерюгенда»

Путин: ситуация на поле боя не изменится даже при призыве в ВСУ с 14 лет

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции не изменится для ВСУ, даже если на Украине снизят мобилизационный возраст до 14 лет, как это было в гитлеровской Германии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Создавай «гитлерюгенд» — ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно», — сказал Путин.

Он также добавил, что возможное снижение мобилизационного возраста до 18 лет стало бы очередным преступлением украинских властей.

В начале декабря The Washington Post написала, что на президента Украины Владимира Зеленского оказывают давление для снижения минимального возраста призыва в ряды ВСУ до 18 лет. По словам журналистов, официальные лица США предупредили, что нехватка личного состава на Украине, возможно, сейчас более критична, чем дефицит вооружений.

Позже вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина заявила, что требования администрации президента США Джо Байдена по снижению мобилизационного возраста — попытка снять с себя ответственность за недопоставки оружия.

Ранее Зеленский назвал поставки оружия, а не снижение призывного возраста приоритетом для ВСУ.

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