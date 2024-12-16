Белоусов поблагодарил Шойгу за работу в Минобороны РФ

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов, его слова приводит сайт Кремля.

«[Хочу] высказать слова благодарности за совместную работу коллегам по силовому блоку. И, конечно, искренне поблагодарить Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС», — сказал он.

Он также поблагодарил российского президента России Владимира Путина, а также коллег по силовому блоку.

Белоусов также рассказал, что уровень расходов на национальную оборону страны достиг показателя в 6,3% ВВП, что эквивалентно 32,5% федерального бюджета.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, проходит расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны.