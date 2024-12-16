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Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны

Белоусов: в имущественном комплексе Минобороны РФ нужно навести порядок

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе ведомства. Соответствующее поручение было дано в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, передает сайт Кремля.

«В настоящее время он (имущественный комплекс — «Газета.Ru» включает более полумиллиона объектов недвижимого имущества и земельных участков. Также в ведении Минобороны находится более 800 организаций, в том числе 88 компаний коммерческого сектора», — сказал глава оборонного ведомства.

Белоусов уточнил, что в рамках задачи предстоит провести инвентаризацию объектов, а также создать единый интегрированный реестр и цифровую платформу недвижимого имущества ведомства. По словам министра, работу планируется завершить в 2025 году. При этом в 2026 году будет окончено оформление всего недвижимого имущества.

Помимо этого, глава оборонного ведомства поставил задачу перейти на новую модель военно-строительного комплекса. Белоусов отметил, что она заключается в четком разделении полномочий и ответственности.

Также министр поручил ликвидировать все долгострои в Минобороны до 2030 года. В 2024 году ведомство провело инвентаризацию 5,7 тысячи объектов незавершенного строительства. Как рассказал Белоусов, для их достройки необходимо 690 млрд рублей.

Кроме того, в рамках заседания глава Минобороны поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военнослужащих и поддержки их семей. По его словам, на данный момент эта работа ведется слишком долго и с невысокой результативностью.

Ранее Белоусов призвал обеспечить армию кадрами на фоне возможного конфликта с НАТО.

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