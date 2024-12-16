Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные разработают систему интеграции данных на тактическом уровне

Белоусов поручил разработать систему интеграции данных на тактическом уровне

close
Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил главному командованию сухопутных войск разработать в наступающем году систему, интегрирующую информацию на тактическом уровне. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Глава оборонного ведомства распорядился автоматизировать управление боевыми действиями и добиться лучшей информированности командиров и органов управления. По словам Белоусова, для этого предстоит создать интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене.

Министр уточнил, что элементы и наработки такой системы присутствуют во всех группировках и многих частях соединений, требуется придать этому системный характер.

По словам Белоусова, Минобороны должно внедрить в войска модернизированные тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами радиоэлектронной борьбы.

Также Белоусов заявил, что потребность Вооруженных сил России в кадрах должна быть обеспечена в полной мере с учетом прогнозируемых конфликтов с НАТО.

По словам главы оборонного ведомства, конфликт с Североатлантическим альянсом возможен уже в ближайшее десятилетие, об этом говорят решения на саммите организации и доктринальные документы.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами