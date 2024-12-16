Военные разработают систему интеграции данных на тактическом уровне

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил главному командованию сухопутных войск разработать в наступающем году систему, интегрирующую информацию на тактическом уровне. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Глава оборонного ведомства распорядился автоматизировать управление боевыми действиями и добиться лучшей информированности командиров и органов управления. По словам Белоусова, для этого предстоит создать интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене.

Министр уточнил, что элементы и наработки такой системы присутствуют во всех группировках и многих частях соединений, требуется придать этому системный характер.

По словам Белоусова, Минобороны должно внедрить в войска модернизированные тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами радиоэлектронной борьбы.

Также Белоусов заявил, что потребность Вооруженных сил России в кадрах должна быть обеспечена в полной мере с учетом прогнозируемых конфликтов с НАТО.

По словам главы оборонного ведомства, конфликт с Североатлантическим альянсом возможен уже в ближайшее десятилетие, об этом говорят решения на саммите организации и доктринальные документы.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.