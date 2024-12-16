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Белоусов призвал обеспечить армию кадрами на фоне возможного конфликта с НАТО

Белоусов: ВС РФ следует обеспечить кадрами на фоне возможного конфликта с НАТО

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Потребность Вооруженных сил России в кадрах должна быть обеспечена в полной мере с учетом прогнозируемых конфликтов с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе коллегии Минобороны, стенограмму ведет пресс-служба Кремля.

«Крайне важно, чтобы с учетом прогнозируемых военных конфликтов потребность Вооруженных Сил в кадрах обеспечивалась в полной мере», — сообщил глава оборонного ведомства.

Белоусов добавил, что Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач. Кроме того, министр обороны отметил, что на сегодняшний день Министерство обороны включает порядка 39 военно-учебных заведений. В том числе, созданное в этом году Саратовское высшее артиллерийское командное училище, откуда ежегодно выпускается более 12 тысяч офицеров.

Незадолго до этого Белоусов заявил, что Минобороны России работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО. По словам главы оборонного ведомства, конфликт с Североатлантическим альянсом возможен уже в ближайшее десятилетие, об этом говорят решения на саммите альянса и доктринальные документы.

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.

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