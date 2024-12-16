В России в 2025 году появится новый род войск

В Вооруженных силах России будет сформирован новый род войск — «войска беспилотных систем». Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ объявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов, трансляция выступления которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — «войска беспилотных систем», — отметил Белоусов.

Он также отметил, что при соответствующем решении президента РФ Владимира Путина создание нового рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

Кроме того, Белоусов заявил о необходимости обеспечить защиту российских арсеналов в пределах досягаемости украинской армии.

В свою очередь, Путин на коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехники и беспилотников для армии. Он проинформировал, что ежедневно в российские войска поставляют несколько тысяч беспилотников.

Ранее Белоусов назвал главную цель Минобороны в 2025 году.