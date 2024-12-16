Путин поручил нарастить производство робототехники и беспилотников для армии

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны поручил наращивать производство робототехники и беспилотников для армии. Трансляцию с заседания ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, ежедневно в российские войска поставляют несколько тысяч беспилотников.

До этого военнослужащий группировки «Днепр» с позывным «Рагнар» рассказал, что российские войска используют дроны с искусственным интеллектом в боевой деятельности. По его словам, при активации автопилота оператор лишь наблюдает за поражением цели и подтверждает успешное попадание. В случае необходимости он может отключить автопилот, но в целом дрон работает эффективно самостоятельно.

В октябре военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что в России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом — дрон способен самостоятельно отыскать врага.

Ранее в РФ разработали систему «Калинка» для выявления спутников Starlink.