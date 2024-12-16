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Глава Минобороны поручил обеспечить защиту арсеналов в пределах досягаемости ВСУ

Белоусов заявил о необходимости обеспечить защиту баз в зоне досягаемости ВСУ

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов в пределах досягаемости украинской армии. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Далее — модернизировать систему материально-технического обеспечения с учетом СВО. В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника», — заявил он.

По его словам, первоочередные меры уже были приняты в кротчайшие сроки.

До этого Белоусов отметил, что украинские войска потеряли в 2024 году 560 тысяч военнослужащих. По его словам, с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины потеряли почти 1 млн человек. Также он отметил, что украинские войска с начала текущего года потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства.

В ходе этого же заседания президент России Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине. По его словам, ВС РФ прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что Запад довел Россию до «красной черты».

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